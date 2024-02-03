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15:51, 3 февраля 2024Спорт

ФИФА предложила определять цены на футболистов с помощью алгоритма

Президент ФИФА предложил определять цены на футболистов с помощью алгоритма

Фото: Asanka Brendon Ratnayake / Reuters

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино предложил определять цены на футболистов при помощи алгоритма. Его слова приводит The Telegraph.

Инфантино выступил с инициативой во время выступления на ежегодной юридической конференции ФИФА в Токио. По его мнению, это поможет повысить прозрачность системы трансферов и помочь заинтересованным сторонам.

20 января аргентинский бизнесмен Алехандро Бурзако обвинил ФИФА в коррупции. Он выступил в качестве свидетеля на суде против двух бывших руководителей спортивного вещания телеканала Fox Эрнана Лопеса и Карлоса Мартинеса, которых обвиняют в даче взяток для получения прав на трансляции.

30 декабря портал Transfermarkt объявил символическую сборную самых дорогих футболистов мира. В сборную включили трех нападающих: Джуда Беллингема из мадридского «Реала», Килиана Мбаппе из ПСЖ и Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити».

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      Анастасия Борисова
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