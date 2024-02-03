Хэмилтон объяснил решение о переходе в Ferrari

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон назвал переход в Ferrari исполнением детской мечты

Британский гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон объяснил в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) решение о переходе в Ferrari.

Пилот Mercedes назвал грядущую смену команды исполнением детской мечты. «Наступил момент что-то изменить и принять новый вызов. Сейчас я не думаю о 2025 годе. Я сосредоточен на предстоящем сезоне и возвращении на трассу с Mercedes», — отметил он.

О переходе Хэмилтона из Mercedes в Ferrari стало известно 1 февраля. Спортсмен присоединится к новой команде в 2025 году и будет зарабатывать 50 миллионов евро в год.

Британский пилот представляет Mercedes с 2013 года, в составе команды он шесть раз становился чемпионом «Формулы-1». Еще один титул был завоеван Хэмилтоном вместе с McLaren.