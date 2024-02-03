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18:12, 3 февраля 2024Россия

Кадыров отреагировал на идею создать детский батальон «Ахмат»

Кадыров поддержал идею создать Академию дружбы народов «Ахмат» для детей

Фото: Михаил Суслов / Коммерсантъ

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал в Telegram на идею депутата Госдумы Дмитрия Кузнецова создать Академию дружбы народов «Ахмат» для детей по примеру одноименного спецназа.

Политик поддержал инициативу парламентария, удивившись тому, что она вызвала много негативной реакции. Противникам идеи он привел в пример традицию куначества, которая способствовала развитию дружеских отношений и взаимопомощи межlу кавказцами и другими народами. По мнению Кадырова, возрождение подобной традиции укрепит согласие между россиянами разных национальностей.

Глава Чечни также заявил, что многие российские чиновники уже направляли детей в Российский университет спецназа. По его словам, к концу программы подростки изменили взгляды на жизнь. «И если в Гудермес они приезжали отрешенными от реальности инфантильными недотрогами, то уезжали уже подготовленными физически и морально мужчинами, готовыми защитить свою страну, поддержать близких, стать опорой для родителей и оправдать их надежды», — написал Кадыров.

Он предложил посмотреть на спецназ «Ахмат», в котором служат представители почти всех российских народов. Кадыров подчеркнул, что это — пример современного куначества и показатель патриотизма, братства и взаимопомощи, от которых зависит благополучие России.

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Ранее депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов заявил, что создание детской версии чеченского батальона «Ахмат» стало бы важной и полезной инициативой. Парламентарий отметил, что целью такого отряда должна стать пропаганда дружбы народов и воспитание молодежи. Политик считает, что у чеченских отцов стоит поучиться педагогике.

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      Константин Лысяков
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