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13:52, 1 февраля 2024Россия

В Госдуме высказались за создание детского батальона «Ахмат»

Депутат ГД Кузнецов высказался за создание детской версии батальона «Ахмат»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Создание детской версии чеченского батальона «Ахмат» стало бы важной и полезной инициативой. Это следует из поста в Telegram-канале депутата Госдумы Дмитрия Кузнецова, где политик высказывался за создание такого формирования.

По словам Кузнецова, целью создания такого отряда должно стать не обучение ведению военных действий, а пропаганда дружбы народов и воспитание молодежи. Парламентарий подчеркнул, что, по его мнению, российским отцам можно поучиться у чеченских в вопросах педагогики.

«Нам, русским отцам, в некоторых моментах можно брать пример с воспитания юношей на Кавказе (как и им в ряде вопросов брать пример с наших отцов, это всегда взаимный процесс)», — заявил Кузнецов. О каких вопросах, в которых чеченские отцы проигрывают русским, а русские — чеченским, идет речь, депутат не уточнил.

Участие достойных чеченских (и других северокавказских) мужчин в воспитании молодого поколения всей страны, наших общих детей очень важно и нужно. Потому что «для воспитания одного ребенка нужна целая деревня»

Дмитрий Кузнецов

Ранее «Патриоты России» извинились за публикацию о чеченском отряде «Ахмат» и сыне главы Чечни Рамзана Кадырова Адаме. На сайте движения было опубликовано сообщение в связи с избиением в Чечне сжегшего Коран Никиты Журавеля.

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