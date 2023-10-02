«Патриоты России» извинились за публикацию о чеченском отряде «Ахмат»

В «Патриотах России» объяснили взломом публикацию статьи об Адаме Кадырове

Общественное движение «Патриоты России» объяснило публикацию о сыне главы Чечни Рамзана Кадырова Адаме взломом. За обнародование материала на сайте организации принес извинения лидер «Патриотов России» Геннадий Семигин в Telegram.

По данным РБК, ранее на сайте движения было опубликовано сообщение в связи с избиением в Чечне сжегшего Коран Никиты Журавеля. В сообщении, в частности, говорится, что при подобном подходе к отстаиванию своих иделов «возможно, батальону "Ахмат" не пришлось бы пинками загонять солдат ВС РФ (Вооруженных сил Российской Федерации — прим. «Ленты.ру») на поле боя».

Семигин назвал появление публикации на сайте «Патриотов России» диверсией и попыткой дискредитировать идеологию патриотизма. «Злоумышленники не просто обрушили ресурс, а разместили фейковое сообщение от имени пресс-службы движения с провокационными оценками участия русского солдата в специальной военной операции», — пояснил он.

Глава «Патриотов России» указал на то, «с какой скоростью новость обросла комментариями в телеграм-пространстве», и назвал это одним из признаков умышленных действий против организации и его лично.

«Официально заявляю, что пресс-служба движения, как и я сам, к сообщениям, размещенным 30 сентября 2023 года, отношения не имеем», — подчеркнул Семигин.

Ранее в Кремле ответили на вопрос об обсуждении избиения Журавеля президентом России Владимиром Путиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Встреча политиков состоялась 28 сентября в Кремле.