Оценена вероятность выступления российского футболиста за сборную Израиля

Агент заявил, что вопрос выступления Лесового за Израиль пока не рассматривается

Шахар Гринберг, агент российского футболиста «Маккаби» из Хайфы Даниила Лесового, оценил вероятность выступления игрока за сборную Израиля. Его слова приводит РИА Новости.

Гринберг рассказал, что Лесовой может получить гражданство Израиля после того, как документ выдадут жене футболиста. «Что касается возможного выступления за национальную сборную Израиля, то это пока не рассматривается. Еще слишком рано об этом говорить», — заявил он.

2 февраля полузащитник перешел в израильский клуб из московского «Динамо» на правах аренды. Она продлится до окончания сезона-2023/2024 и предусматривает право выкупа.

26-летний Лесовой выступал за «Динамо» с 2020 года. В текущем сезоне он провел восемь матчей в чемпионате России, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,8 миллиона евро.