В WADA высказались об идее проведения «Олимпиады на стероидах»

WADA: идея проведения «Олимпиады на стероидах» не заслуживает комментария

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) высказались об идее проведения «Олимпиады на стероидах». Пресс-службу организации цитирует РИА Новости.

«Это не заслуживает комментария», — заявили в WADA.

Ранее стало известно, что американский миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль решил провести «Олимпиаду на стероидах». На турнире атлетам будет разрешено использовать любые вещества для улучшения результатов.

Ожидается, что в соревнования будут включены пять видов спорта — плавание, гимнастика, тяжелая атлетика, легкая атлетика и единоборства. Кроме того, турнир поможет привлечь внимание к проблеме эксплуатации олимпийской инфраструктуры.