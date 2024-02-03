Генерал ВСУ заявил о возмущении Запада из-за действий Зеленского

Генерал Кривонос: политические скандалы на Украине ошеломляют Запад

Политические скандалы, которые вызваны Владимиром Зеленским, ошеломляют западных союзников Украины. Об этом заявил бывший первый замкомандующего Сил специальных операций ВСУ генерал-майор в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Вышка».

«Они (Запад) в антивосторге, они ошалевшие, они чумеют от определенных поступков непосредственно Офиса президента (Украины)», — отметил он.

Кривоносу задали вопрос о восприятии Западом политической борьбы на Украине. В частности, событий вокруг несостоявшейся отставки главкома ВСУ Валерия Залужного.

Генерал отметил, что Киев нуждается в постоянных одергиваниях со стороны западных партнеров.

1 февраля американский телеканал CNN сообщил, что президент Украины планирует уволить главкома ВСУ в ближайшие дни. Источники отмечали, что на пост нового главнокомандующего рассматриваются два кандидата: начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, а также командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Однако оба отказались от предложения занять новую должность.

Позже стало известно, что Буданов отказался от должности главнокомандующего вооруженными силами республики. Как отмечал британский журнал The Economist, он решил не занимать этот пост в последний момент.

2 февраля сообщалось, что Залужный остался в своей должности после Ставки с Владимиром Зеленским вопреки слухам, что на заседании будет решаться вопрос о его отстранении.