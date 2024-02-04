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11:38, 4 февраля 2024Спорт

Промоутер боя Усика и Фьюри предупредил о 10-миллионном штрафе за новый срыв боя

Промоутер Аль аш-Шейх заявил, что за новый срыв боя Усика и Фьюри будет штраф

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Саудовский советник при королевском дворе Турки Аль аш-Шейх, являющийся промоутером боя между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, предупредил о санкциях для спортсменов в случае нового срыва поединка. Его слова приводит MMA Fighting.

По его словам, боксер, сорвавший встречу, заплатит штраф в размере 10 миллионов долларов. «Если Усик откажется от боя, я устрою встречу Фьюри с Энтони Джошуа. Если Тайсон сольется, то я дам Усику любого боксера, которого он захочет», — заявил Аль аш-Шейх.

3 февраля стала известна новая дата боя между британцем Фьюри и украинцем Усиком. Поединок состоится 18 мая 2024-го. Оба спортсмена подтвердили, что дали согласие на бой в Саудовской Аравии.

Изначально бой должен был пройти 18 февраля, однако его перенесли из-за травмы Фьюри. Он получил рассечение брови во время спарринга. Таким образом, бой между британцем и украинцем был отложен в третий раз.

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      Алексей Гусев
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