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15:18, 5 февраля 2024Спорт

Американский фигурист оценил получение отнятого у России олимпийского золота

Американский фигурист Чжоу заявил, что горд получить отнятое у России золото ОИ

Фото: Orlando Ramirez / USA TODAY Sports / Reuters

Американский фигурист Винсент Чжоу оценил в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) получение золота командного турнира Олимпийских игр-2022, которое было отнято у сборной России.

«Я бесконечно горд своей командой и благодарен болельщикам, для меня большая честь стать золотым медалистом Олимпиады», — написал Чжоу. Он отметил, что не может выразить словами эмоции, которые испытал после вынесения вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) и Международного союза конькобежцев (ISU).

30 января ISU перераспределил медали командного турнира ОИ из-за дисквалификации и аннулирования результатов россиянки Камилы Валиевой. Сборная России переместилась с первой на третью строчку, золото перешло США, серебро — Японии.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года, так как в ее пробе был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021-го.

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