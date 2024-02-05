Бензема высказался о критике Месси

Карим Бензема заявил, что критики Лионеля Месси ничего не смыслят в футболе

Французский нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема поделился мнением о тех, кто критикует форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси. Его слова приводятся на странице BeksFCB в соцсети X.

«Любой, кто критикует Лионеля Месси, ничего не смыслит в футболе», — заявил Бензема.

Ранее Месси подвергся критике за то, что не вышел на поле в товарищеском матче между «Интер Майами» и сборной Hong Kong XI. Представители Гонконга заявили, что правительство, как и болельщики, разочарованы произошедшим.

36-летний Месси пополнил состав «Интер Майами» 15 июля. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. В составе команды он стал обладателем Кубка лиг.