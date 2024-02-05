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15:08, 5 февраля 2024Экономика

Производителей чипов на Тайване припугнут санкциями за поставки в Китай

США разъяснят производителям чипов на Тайване ограничения на поставки в Китай

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Американский институт на Тайване, де-факто выполняющий функции посольства США, организует брифинги для производителей чипов об ограничениях на экспорт в материковый Китай соответствующих технологий, сообщает Центральное информационное агентство острова.

Отмечается, что целью мероприятий станет донесение информации о поставках, за которые их организаторы могут попасть под санкции США. Встречи, на которых планируется таким образом припугнуть изготовителей полупроводников, среди которых будет крупнейшая по объему выручки компания TSMC, состоятся в марте.

В 2023 году КНР значительно ужесточила правила экспорта некоторых металлов в рамках ведущейся с Западом так называемой «войны чипов». В частности, с 1 августа был ограничен экспорт галлия и германия, используемых в том числе для производства чипов.

Немногим ранее, в конце июня, Нидерланды — родина ASML, одной из ведущих компаний полупроводникового сектора, которая выпускает оборудование, необходимое для производства современных чипов — обязала свои компании подавать заявки для получения лицензии на поставку за рубеж определенного перечня передового оборудования. К такому решению их долгое время склоняли США, которые ранее сами ввели ограничения поставок высокотехнологичных компонентов в Китай. Отмечается, что КНР в ближайшее время ожидают новые меры в сфере технологий со стороны этих стран Запада.

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      Дмитрий Воронин
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