Red Bull начала расследование в отношении главы команды

Команда «Формулы-1» Red Bull начала расследование в отношении Хорнера

Команда «Формулы-1» Red Bull начала расследование в отношении главы «конюшни» Кристиана Хорнера. Об этом сообщает F1-Insider.

По информации источника, причиной стали обвинения против Хорнера, выдвинутые одним из сотрудников команды. Отмечается, что клуб пригласил юриста, который разберется в деле.

1 февраля британский гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон объявил о переходе из Mercedes в Ferrari. Спортсмен присоединится к новой команде в 2025 году и будет зарабатывать 50 миллионов евро в год.

Команда Red Bull является обладателем Кубка конструкторов в 2010, 2011, 2012, 2013, 2022[3], 2023 годах. «Конюшня» была основана руководителем концерна по производству энергетических напитков Red Bull — Дитрихом Матешицом.