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09:28, 5 февраля 2024Спорт

Россиянка поднялась на 35 позиций рейтинга WTA после завоевания первого титула

Россиянка Диана Шнайдер поднялась на 35 позиций и заняла 73-е место рейтинга WTA
Диана Шнайдер

Диана Шнайдер. Фото: Carl Recine / Reuters

Российская теннисистка Диана Шнайдер вошла в топ-75 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Статистика доступна на сайте организации.

19-летняя Шнайдер поднялась на 35 позиций и заняла 73-е место.

4 февраля Шнайдер завоевала первый титул WTA в карьере. Россиянка стала победительницей турнира WTA-250 в тайском Хуахине. В финале россиянка оказалась сильнее китаянки Чжу Линь (6:3, 2:6, 6:1).

На счету Шнайдер три победы на турнирах юниорского Большого шлема в парном разряде. Спортсменка выиграла US Open с чешкой Луцией Гавличковой, Australian Open — с американкой Клерви Нгунуэ и Уимблдон — с белоруской Кристиной Дмитрук. С 2022 года россиянка живет и учится в США.

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