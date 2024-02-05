Стало известно состояние Тарасовой и других фигуристов после аварии с самолетом

Тренер Тарасова покинула самолет и направляется в отель после аварии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и другие российские фигуристы благополучно покинули самолет, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Саранске. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, пассажиры направляются в отель. Отмечается, что пострадавших нет. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства случившегося.

О том, что самолет с Тарасовой и фигуристами попал в аварию, резко свернув в гору снега, стало известно ранее 5 февраля. На борту также находились Алексей Тихонов, Светлана Соколовская, комментатор Александр Гришин, сотрудники Первого канала, которые прилетели в город для работы на первенстве России среди юниоров.

Как уточнялось, пассажиры не могли покинуть борт как минимум на протяжении 30 минут, службы аэропорта расчищали снег. По словам одного из пассажиров, все благополучно покинули самолет.