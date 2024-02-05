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23:47, 5 февраля 2024Спорт

Тарасова рассказала о своем состоянии после аварии с самолетом

Тренер Тарасова заявила, что у нее болит горло после аварии в Саранске

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своем состоянии после того, как самолет, на котором она летела, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Саранске. Ее слова приводятся в Telegram-канале Mash.

Специалист заявила, что у нее очень болит горло. Тарасова подчеркнула, что старается общаться как можно меньше, чтобы не травмировать связки. При этом отмечается, что в разговоре с корреспондентом тренер пошутила.

О том, что самолет с Тарасовой и фигуристами попал в аварию, резко свернув в гору снега, стало известно ранее 5 февраля. На борту также находились Алексей Тихонов, Светлана Соколовская, комментатор Александр Гришин, сотрудники Первого канала, которые прилетели в город для работы на первенстве России среди юниоров.

Как уточнялось, пассажиры не могли покинуть борт как минимум на протяжении 30 минут, службы аэропорта расчищали снег. По словам одного из пассажиров, все благополучно покинули самолет.

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      Анастасия Борисова
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