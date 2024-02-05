В WADA высказались о количестве нейтральных атлетов на Олимпиаде-2024

Глава WADA Банька: группа нейтральных атлетов на Олимпиаде-2024 будет небольшая

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька высказался о количестве нейтральных атлетов на Олимпийских играх (ОИ) 2024 года. Его слова приводит RozmowaRMF в соцсети X.

«Та группа так называемых нейтральных спортсменов будет очень небольшая, если они вообще примут участие в Олимпийских играх в Париже, исходя из того, что россияне бойкотируют те условия, те критерии нейтральности, которые предложил Международный олимпийский комитет», — заявил Банька.

В январе сообщалось, что на Игры в Париже квалифицировались шесть россиян и пять белорусов. Имена атлетов не назывались. Теперь отобравшихся на Олимпиаду спортсменов проверяют.

8 декабря Международный олимпийский комитет объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде-2024. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине и имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.