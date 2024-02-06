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11:32, 6 февраля 2024Мир

В России назвали последствия выхода Москвы из Арктического совета

Сенатор Джабаров: деятельность Арктического совета утратит смысл без России

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Деятельность Арктического совета утратит смысл без участия в нем России, считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал последствия возможного выхода Москвы из международной организации.

«Я думаю, что последствия будут для других стран. Россия — ключевая арктическая держава. Без участия России в этом совете его смысл, по сути, теряется. Северный морской путь проходит в территориальных водах России, Арктика нами уже осваивается, мы в этом плане разместили где надо необходимые вооруженные силы и установки. Попытка нас шельмовать в этом совете, откладывать или переносить наше председательство, попытка заболтать большинством, честно говоря, бессмысленна», — высказал мнение сенатор.

Без России Арктический совет превращается в такое аморфное образование, которое ничего не решает, и никакой пользы для других стран от него не будет

Владимир Джабаровроссийский сенатор

Как заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов, Москва может выйти из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать ее интересам. По его словам, в настоящий момент работа организации сведена к минимуму. Председательствующая сейчас Норвегия пытается возобновить ее, однако другие государства не поддерживают такое стремление, утверждает дипломат.

Арктический совет был создан в 1996 году как международная организация арктических государств для сотрудничества в сфере охраны окружающей среды в приполярных районах. В него входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Еще более десяти стран имеют статус наблюдателей. Россия стала председателем совета в мае 2021 года, но в марте 2022 года западные участники приостановили свою работу в организации в знак протеста против начала специальной военной операции. В мае 2023 года председательство перешло к Норвегии.

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