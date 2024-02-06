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12:22, 6 февраля 2024Мир

Блинкен приехал к дружившему с Путиным принцу

Госсекретарь США Блинкен встретился с принцем Саудовской Аравии бин Салманом

Фото: Saudi Press Agency / Handout / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетил Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. Об этом американский политик сообщил на своей странице в социальной сети X.

«Мы встретились с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом в Эр-Рияде, чтобы обсудить усилия по увеличению срочной гуманитарной помощи и обеспечению ее доставки нуждающемуся населению в Газе», — заявил Блинкен в публикации.

Госсекретарь Соединенных Штатов добавил, что продолжит сотрудничать с ближневосточной страной, чтобы обеспечить безопасность в регионе и предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.

Поездка Блинкена в Саудовскую Аравию стала первым визитом официальных лиц США после ударов Вашингтона по Сирии и Ираку.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман поддерживает теплые отношения с президентом России Владимиром Путиным. На саммите «Большой двадцатки» в 2018 году они «по-братски» поздоровались, обменявшись рукопожатиями, которые набрали популярность в интернете.

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      Лина Пивоварова
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