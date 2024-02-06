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13:34, 6 февраля 2024Спорт

Овечкин объяснил низкую результативность в этом сезоне

Хоккеист Овечкин заявил, что низкая результативность зависит только от него

Фото: Jerome Miron / USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин объяснил низкую результативность в сезоне-2023/2024 Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводятся на сайте лиги.

Хоккеист заявил, что количество заброшенных шайб зависит только от него. По его мнению, нужно лучше стараться, чтобы броски попадали в цель. «Когда шайба влетает в ворота, ты чувствуешь себя намного комфортнее и увереннее», — подчеркнул Овечкин.

29 января Овечкин вошел в топ-5 самых медленных игроков сезона-2023/2024 НХЛ. Статистика учитывала количество ускорений в среднем за 60 минут игры, при которых хоккеист набирал устойчивую скорость свыше 32 километров в час.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ в истории лиги. 28 января он сократил отставание от занимающего первое место Уэйна Гретцки до 63 голов. На счету канадца 894 заброшенные шайбы.

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      Анастасия Борисова
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