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20:36, 6 февраля 2024Интернет и СМИ

Российская блогерша увидела связанный с Такером Карлсоном знак судьбы

Блогерша Стрелец заявила, что родилась в один день с Такером Карлсоном

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Популярная российская блогерша и журналистка Надежда Стрелец заявила, что родилась в один день с американским журналистом, экс-ведущим телеканала Fox News Такером Карлсоном, и увидела в этом знак судьбы. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Рубрика "Знаки судьбы". Узнала, что у Такера Карлсона день рождения в один день со мной. Зачем-то делюсь с вами этой информацией», — написала Стрелец.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о слухах о возможном интервью Карлсона с главой государства. Он заявил, что не хочет комментировать передвижения американского журналиста в России.

Карлсона заметили в Москве в воскресенье, 4 февраля. В США отреагировали на визит журналиста. Так, американский политолог Джон Вароли предположил, что бывший ведущий Fox News намерен взять интервью у президента России. Сам Карлсон не опроверг эту информацию.

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