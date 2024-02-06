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17:01, 6 февраля 2024Мир

В Госдепе переложили ответственность за прекращение огня в Газе на ХАМАС

В Госдепе США заявили, что решение о прекращении огня в Газе зависит от ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

На данный момент решение о прекращении огня в секторе Газа и об освобождении заложников зависит от радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила американская радиостанция «Голос Америки» (признана в РФ СМИ-иноагентом) со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Госдепартамента.

Он отметил, что сейчас все зависит исключительно от ХАМАС. Кроме того, такие посредники в урегулировании конфликта, как Египет и Катар, настаивают на том, чтобы палестинское движение скорее приняло «крепкое и основательное» предложение о перемирии.

В конце января директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс прибыл в Париж для беседы с представителями Египта, Израиля и Катара. Участники встречи затрагивали вопрос освобождения заложников и полного прекращения огня в секторе Газа.

The Times of Israel сообщило об отклонении ХАМАС сделки по заложникам в обмен на перемирие. Палестинское движение, как оказалось, согласно только на полный вывод ЦАХАЛ из сектора Газа и прекращение войны, несмотря на заявление Катара о прогрессе в урегулировании.

В то же время стало известно, что США отказались признать действия израильских военных в Газе геноцидом. По словам координатора Белого дома Джона Кирби, правительство не имеет доказательств того, что войска намеренно пытаются обстреливать население в анклаве.

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      Варвара Кошечкина
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