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02:09, 6 февраля 2024Среда обитания

Закрашивающая наркограффити Мизулина поругалась с охранником

Мизулина поругалась с охранником, закрашивая наркограффити в Екатеринбурге
Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина поругалась с охранником в Екатеринбурге, когда закрашивала наркограффити на улице. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По словам чиновницы, вечером 5 февраля она вместе с членом Общественной палаты России Иваном Шмониным и главой городского проекта «Белое сердце» Антоном Гузеевым закрашивала наркограффити на улицах города. Одно из противозаконных изображений обнаружили на улице Московской, рядом со школой и зданием прокуратуры.

«Когда мы стали замазывать, вдруг появился охранник одного из зданий, который очень возмущался (интересно, где он был, когда наркобизнес рисовал граффити?) и мы предложили вызвать полицию», — написала Мизулина.

Сотрудник полиции поблагодарил их за проделанную работу. Всего удалось убрать более 20 надписей со зданий.

Ранее Екатерина Мизулина отреагировала на санкции Евросоюза (ЕС) против нее. «Служу России», — прокомментировала она случившееся.

О санкциях ЕС против Мизулиной и ЛБИ стало известно 29 января. Лицам, против которых ввели ограничения, запрещается въезд в страны Евросоюза. Кроме того, их активы будут заморожены. Также в список включили представителей судебной системы России. По мнению Совета ЕС, они несут ответственность за серьезные нарушения прав человека.

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      Марина Совина
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