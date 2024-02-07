Европейская страна резко увеличила закупки российского газа

Novinky: в январе 2024-го доля российского газа в импорте Чехии выросла до 62 %

В январе 2024 года Чехия резко увеличила закупки российского газа. Об этом со ссылкой на данные газового оператора европейской страны NET4GAS сообщает местное издание Novinky.

Поставки в европейскую страну начали расти в январе 2024 года, топливо импортируют через территорию Словакии. Сейчас доля российского газа составляет 62 процента. С января по октябрь 2023-го он занимал лишь два процента от ввозимых энергоресурсов.

При этом в 2023 году власти Чехии заявляли о «преодолении зависимости от российского газа». Местные власти утверждали, что теперь большую часть топлива страна получает из Норвегии. Решение отказаться от поставок из РФ стало первым в истории страны, до этого она закупала 97 процентов газа из России.

По данным издания Ekonomický deník, снизив поставки российского газа, Чехия одновременно нарастила поставки нефти. С начала 2023 года объемы ввозимого сырья увеличились с 56 до 65 процентов.

