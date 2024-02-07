IT-гигант прекратит доступ к облачным услугам для россиян

РБК: немецкая SAP с 20 марта закроет доступ к облачным сервисам для россиян

Немецкий IT-гигант SAP предупредил, что с 20 марта 2024 года закроет доступ к своим облачным услугам для граждан России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию письма производителя к клиентам дочернего предприятия САП СНГ.

В документе немецкая компания просит пользователей до этой даты выгрузить данные из облака SAP, чтобы избежать их потери. Кроме того, в письме говорится о готовности IT-гиганта «без промедления провести переговоры о досрочном прекращении договора на облачные услуги».

Отмечается, что эта мера стала последним этапом ухода немецкой компании из России. В то же время ряд крупных российских компаний по-прежнему продолжают пользоваться ее продуктами и услугами. До решения о сворачивании своей деятельности в РФ у SAP было в общей сложности около 1,5 тысячи клиентов из России.

О решении SAP уйти с российского и белорусского рынков стало известно еще в марте 2022 года. В начале сентября 2023-го газета «Коммерсантъ» сообщала о решении руководства немецкого поставщика промышленного софта прекратить поддержку своих продуктов для российских клиентов. Реализовать подобную меру в SAP обязались к концу 2023 года. Соответствующие уведомления тогда получили в общей сложности около 100 клиентов из РФ. При этом опрошенные эксперты утверждали, что полноценного отечественного аналога технологиям SAP нет.

