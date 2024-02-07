На Украине объявили в розыск соучастника убийства Дугиной

На Украине соучастника убийства Дугиной Цыганенко объявили в розыск за штрафы

На Украине объявили в розыск соучастника убийства Дарьи Дугиной Богдана Цыганенко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил телеканал РЕН ТВ.

На сайте украинского минюста сообщается, что мужчина находится в розыске в связи с взысканием штрафов в сфере безопасности дорожного движения по делам об административных правонарушениях. В 2023 году он попал в аварию, протаранив чужую машину.

В августе 2022 года ФСБ России установила причастность Цыганенко к убийству журналистки Дарьи Дугиной. Известно, что 30 июля он приехал в Москву через Эстонию, а покинул Россию за день до убийства.

Дочь российского философа и общественного деятеля Александра Дугина Дарья погибла 20 августа в результате взрыва автомобиля. По данным ФСБ, убийство совершили украинские спецслужбы.