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12:46, 7 февраля 2024Бывший СССР

На Украине объявили в розыск соучастника убийства Дугиной

На Украине соучастника убийства Дугиной Цыганенко объявили в розыск за штрафы
СюжетУбийство дочери Александра Дугина

Фото: страница Богдана Цыганенко во ВКонтакте

На Украине объявили в розыск соучастника убийства Дарьи Дугиной Богдана Цыганенко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил телеканал РЕН ТВ.

На сайте украинского минюста сообщается, что мужчина находится в розыске в связи с взысканием штрафов в сфере безопасности дорожного движения по делам об административных правонарушениях. В 2023 году он попал в аварию, протаранив чужую машину.

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В августе 2022 года ФСБ России установила причастность Цыганенко к убийству журналистки Дарьи Дугиной. Известно, что 30 июля он приехал в Москву через Эстонию, а покинул Россию за день до убийства.

Дочь российского философа и общественного деятеля Александра Дугина Дарья погибла 20 августа в результате взрыва автомобиля. По данным ФСБ, убийство совершили украинские спецслужбы.

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      Александр Курбатов
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