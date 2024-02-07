Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:34, 7 февраля 2024Забота о себе

Раскрыты помогающие справиться с бессонницей фрукты

Эксперт по сну Кирстен: бананы и вишня помогают справиться с бессонницей

Фото: Pxhere

Некоторые фрукты содержат вещества, помогающие справиться с бессонницей, считает эксперт по сну Макс Кирстен. Фрукты, которые надо употреблять в пищу, чтобы лучше спать, он раскрыл изданию HuffPost.

Первым фруктом для улучшения качества сна Кирстен назвал ананас. Он объяснил, что в этом продукте содержится фермент бромелайн, который обладает противовоспалительным и расслабляющим действием. Также, по словам эксперта, за пару часов до сна стоит есть терпкую вишню, так как эти ягоды повышают выработку гормона сна мелатонина.

Помимо этого, при бессоннице полезны бананы, уверен Кирстен. Он указал, что в них содержатся магний и калий, которые помогают быстрее засыпать, а также триптофан, способствующий глубокому и спокойному сну.

Материалы по теме:
Лучшее время суток Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Лучшее время сутокПочему возникает бессонница и как с ней бороться
31 мая 2019
«Высыпаться впрок — бесполезно» Сомнолог о правильном сне и снотворном
«Высыпаться впрок — бесполезно»Сомнолог о правильном сне и снотворном
6 июня 2019

В заключение эксперт добавил, что на продолжительность сна положительно воздействует витамин С. Он посоветовал ежедневно употреблять в пищу апельсины, киви и другие богатые этим веществом фрукты, чтобы улучшить качество сна, а также добавить в рацион яблоки, поскольку они стабилизируют уровень глюкозы в крови и предотвращают бессонницу.

Ранее врач-сомнолог София Черкасова перечислила наиболее популярные причины расстройства сна. По ее мнению, у бессонницы могут быть десятки причин, однако в 90 процентах случаев это стрессовые ситуации и нарушение образа жизни.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Главный банк Китая для российских импортеров остановил расчеты с Россией. Что стало причиной?

      В Европе захотели увеличить стоимость шенгенской визы

      Россиянка забрала из дома девятимесячную дочь и исчезла

      Стало известно о начале Россией операции по возвращению Красного Лимана

      Популярный российский блогер рассказал о приглашении на канал Соловьева

      Японское судно не смогло найти застрявших во льдах косаток

      ЦИК назвал сроки публикации предвыборных программ кандидатов в президенты

      В Австрии испугались победы выступающей против помощи Украине партии

      В Киеве произошел пожар в Голосеевском районе

      В России рассказали о возможностях системы «Гонец 2.0»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше