Названы самые частые причины расстройства сна

Сомнолог Черкасова: в 90 процентах случаев сон нарушается из-за образа жизни

У бессонницы могут быть десятки причин, однако в 90 процентах случаев — это стрессовые ситуации и нарушение образа жизни. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-сомнолог София Черкасова. Самые частые причины расстройства сна она назвала в беседе с «Лентой.ру».

К нарушению образа жизни, которое способно привести к ухудшению качества сна, специалист отнесла свободный режим (когда человек ложится и встает в разное время), избыток кофеина и малоподвижный образ жизни.

По словам врача, негативно влияет на сон и привычка до глубокой ночи сидеть в смартфоне, так как это сопровождается большой информационной нагрузкой. Кроме того, яркий бело-голубой свет мешает засыпанию.

Помимо проблем, связанных с образом жизни, на сон могут оказывать влияние и заболевания, а также дефициты, гормональные нарушения и прием некоторых препаратов, сообщила Черкасова.

Если сон нарушился, допустимо в течение трех-четырех недель попробовать восстановить его самостоятельно, соблюдая обычные правила гигиены сна: отказаться от кофеина за восемь часов до сна, регулярно заниматься физической нагрузкой, составить достаточно строгий режим, вставать по будильнику, в выходные вставать не более чем на два часа позже по сравнению с будними днями, чтобы не мучаться в ночь на понедельник. В общем-то, правила здорового образа жизни, которые все знают, но никто не делает София Черкасова сомнолог

«К счастью, в большинстве случаев сон может скорректироваться при некоторых усилиях, направленных на коррекцию образа жизни. Если в течение месяца не получается, то тогда стоит обратиться к специалисту и поискать причины. Возможно, они какие-то выходящие за сферу образа жизни и заключающиеся в различных заболеваниях и нарушениях», — заключила специалист.

Ранее стало известно, что в 2023 году россияне потратили на покупку препаратов с мелатонином 3,3 миллиарда рублей. За 12 месяцев продажи лекарств с так называемым гормоном сна выросли на 10,3 процента год к году и достигли рекордного объема за последние пять лет.