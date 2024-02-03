Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 3 февраля 2024Забота о себе

Названы самые частые причины расстройства сна

Сомнолог Черкасова: в 90 процентах случаев сон нарушается из-за образа жизни

Фото: Shane / Unsplash

У бессонницы могут быть десятки причин, однако в 90 процентах случаев — это стрессовые ситуации и нарушение образа жизни. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-сомнолог София Черкасова. Самые частые причины расстройства сна она назвала в беседе с «Лентой.ру».

К нарушению образа жизни, которое способно привести к ухудшению качества сна, специалист отнесла свободный режим (когда человек ложится и встает в разное время), избыток кофеина и малоподвижный образ жизни.

По словам врача, негативно влияет на сон и привычка до глубокой ночи сидеть в смартфоне, так как это сопровождается большой информационной нагрузкой. Кроме того, яркий бело-голубой свет мешает засыпанию.

Помимо проблем, связанных с образом жизни, на сон могут оказывать влияние и заболевания, а также дефициты, гормональные нарушения и прием некоторых препаратов, сообщила Черкасова.

Если сон нарушился, допустимо в течение трех-четырех недель попробовать восстановить его самостоятельно, соблюдая обычные правила гигиены сна: отказаться от кофеина за восемь часов до сна, регулярно заниматься физической нагрузкой, составить достаточно строгий режим, вставать по будильнику, в выходные вставать не более чем на два часа позже по сравнению с будними днями, чтобы не мучаться в ночь на понедельник. В общем-то, правила здорового образа жизни, которые все знают, но никто не делает

София Черкасовасомнолог

«К счастью, в большинстве случаев сон может скорректироваться при некоторых усилиях, направленных на коррекцию образа жизни. Если в течение месяца не получается, то тогда стоит обратиться к специалисту и поискать причины. Возможно, они какие-то выходящие за сферу образа жизни и заключающиеся в различных заболеваниях и нарушениях», — заключила специалист.

Ранее стало известно, что в 2023 году россияне потратили на покупку препаратов с мелатонином 3,3 миллиарда рублей. За 12 месяцев продажи лекарств с так называемым гормоном сна выросли на 10,3 процента год к году и достигли рекордного объема за последние пять лет.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Смирная
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны сообщило о семи сбитых дронах ВСУ над территорией России

      Возгорание на НПЗ в Волгораде ликвидировали

      Лидеры Франции и Италии повлияли на решение Орбана по Украине

      В Киеве пообещали продвинуть демилитаризованную зону до Москвы

      Володин предрек странам Европы проблемы из-за решения выделить Украине деньги

      Умер предсказывающий весну сурок

      Назван возможный преемник Залужного

      Сочи принял первый выполненный на Ту-214 пассажирский рейс

      В Польше выступили за защиту приграничных территорий Украины

      Стала известна причина возгорания на НПЗ в Волгограде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше