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12:41, 7 февраля 2024Интернет и СМИ

Раскрыты возможные последствия для Байдена от интервью Путина Карлсону

Экс-главред «Огонька» Коротич: интервью Карлсона с Путиным станет ударом Байдену

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Бывший главный редактор советского и российского журнала «Огонек» Виталий Коротич, проживший 10 лет в США, рассказал, какие последствия могут ждать главу государства Джо Байдена и страну в целом после выхода интервью бывшего телеведущего американского телеканала Fox News Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. Возможные последствия публикации этого видео он раскрыл в беседе с KP.RU.

Коротич заявил, что в интервью американскому журналисту будет представлена позиция России по вопросам международной политики. «Одновременно это будет страшный удар по Байдену. Потому что Байден держит всю свою политику на вранье. На том, что он последний человек, который организовывает защиту Европы "от кровожадных россиян"» — заявил экс-главред «Огонька».

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Коротич убежден, что в беседе с Карлсоном Путин разъяснит, что Россия не собирается нападать на Европу. Эти высказывания, отметил журналист, могут негативно сказаться на предвыборной кампании Байдена, а также убедить мир в неправоте американского лидера относительно действий России.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что интервью Карлсона с Путиным может иметь значительный эффект, если будет опубликовано на Западе.

Карлсон приехал в Москву в начале февраля. Он заявил, что прибыл в Россию, чтобы взять интервью у Путина, и пообещал опубликовать запись беседы на своем сайте без монтажа. Позднее коллега Карлсона, американский телеведущий Алекс Джонс заявил, что разговор телеведущего и президента продлился два часа.

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