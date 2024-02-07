В России высказались о возможном эффекте интервью Карлсона с Путиным

Депутат Чепа: интервью Карлсона с Путиным может сильно повлиять на умы людей

Интервью известного американского журналиста Такера Карлсона произведет значительный эффект, если будет опубликовано на Западе, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Эффект от этого интервью следует ожидать, если его опубликуют и на Западе Алексей Чепа депутат Госдумы

«Мы видим, что уже [глава компании X Илон] Маск заявил о том, что он не будет блокировать это заявление, это хорошо, что будет услышана правда. Хотя многие — мы до этого читали, — в частности американцы, планировали как можно больше блокировать это интервью, чтобы оно не доходило до простых людей, чтобы они не слышали правду. Опять же появилась информация, что он планирует взять интервью и у [президента Украины Владимира] Зеленского. Мы понимаем, что это может сильно повлиять на умы и взгляды простых людей, которые могут услышать и увидеть правду о происходящих событиях», — сказал депутат.

Как сообщил блогер и журналист из США Алекс Джонс, американский телеведущий Такер Карлсон уже провел интервью с Владимиром Путиным. По его словам, оно длилось около двух часов и скоро будет выложено в публичный доступ. В то же время Карлсон не подтвердил и не опроверг эту информацию агентству РИА Новости.

6 февраля Такер Карлсон рассказал, что в ближайшее время возьмет интервью у российского лидера. По его словам, он решил поговорить с ним, потому что большинство американцев не знают, что «на самом деле происходит» в России и на Украине. Репортер также обвинил западных журналистов в том, что никто из них с февраля 2022 года не взял интервью у российского лидера. При этом в сентябре 2023-го пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремль получает много просьб от западной прессы на интервью с главой государства, но момент для этого пока не настал.

Телеведущий отметил, что взял на себя все расходы на поездку в Москву и не получал денег за работу от правительств. По словам журналиста, беседу с российским президентом он выложит на своем сайте без монтажа и цензуры. Карлсон также утверждает, что американские власти препятствовали его интервью с Путиным. В Белом доме это опровергли. Кроме того, Карлсон добавил, что обратился с просьбой об интервью к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Такер Карлсон вел собственное шоу на американском республиканском телеканале Fox News. В апреле 2023 года стало известно об увольнении журналиста по обвинению в клевете. Карлсон придерживается консервативных взглядов. Он выступает против абортов и контроля над огнестрельным оружием, а также критикует движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).