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11:35, 7 февраля 2024Мир

В России высказались о возможном эффекте интервью Карлсона с Путиным

Депутат Чепа: интервью Карлсона с Путиным может сильно повлиять на умы людей

Фото: Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Интервью известного американского журналиста Такера Карлсона произведет значительный эффект, если будет опубликовано на Западе, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Эффект от этого интервью следует ожидать, если его опубликуют и на Западе

Алексей Чепадепутат Госдумы

«Мы видим, что уже [глава компании X Илон] Маск заявил о том, что он не будет блокировать это заявление, это хорошо, что будет услышана правда. Хотя многие — мы до этого читали, — в частности американцы, планировали как можно больше блокировать это интервью, чтобы оно не доходило до простых людей, чтобы они не слышали правду. Опять же появилась информация, что он планирует взять интервью и у [президента Украины Владимира] Зеленского. Мы понимаем, что это может сильно повлиять на умы и взгляды простых людей, которые могут услышать и увидеть правду о происходящих событиях», — сказал депутат.

Как сообщил блогер и журналист из США Алекс Джонс, американский телеведущий Такер Карлсон уже провел интервью с Владимиром Путиным. По его словам, оно длилось около двух часов и скоро будет выложено в публичный доступ. В то же время Карлсон не подтвердил и не опроверг эту информацию агентству РИА Новости.

6 февраля Такер Карлсон рассказал, что в ближайшее время возьмет интервью у российского лидера. По его словам, он решил поговорить с ним, потому что большинство американцев не знают, что «на самом деле происходит» в России и на Украине. Репортер также обвинил западных журналистов в том, что никто из них с февраля 2022 года не взял интервью у российского лидера. При этом в сентябре 2023-го пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремль получает много просьб от западной прессы на интервью с главой государства, но момент для этого пока не настал.

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Телеведущий отметил, что взял на себя все расходы на поездку в Москву и не получал денег за работу от правительств. По словам журналиста, беседу с российским президентом он выложит на своем сайте без монтажа и цензуры. Карлсон также утверждает, что американские власти препятствовали его интервью с Путиным. В Белом доме это опровергли. Кроме того, Карлсон добавил, что обратился с просьбой об интервью к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Такер Карлсон вел собственное шоу на американском республиканском телеканале Fox News. В апреле 2023 года стало известно об увольнении журналиста по обвинению в клевете. Карлсон придерживается консервативных взглядов. Он выступает против абортов и контроля над огнестрельным оружием, а также критикует движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

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