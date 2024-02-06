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20:42, 6 февраля 2024Интернет и СМИ

Визит Такера Карлсона в Москву и возможное интервью с Путиным обсуждает весь мир. Почему это стало главной темой недели?

В сети появилось множество мемов про приезд Такера Карлсона в Россию

Фото: Marco Bello / Reuters

Внезапный приезд американского телеведущего и журналиста Такера Карлсона в Москву стал главной темой в российских и зарубежных СМИ. Журналист заявил, что отправился в Россию, так как хотел посмотреть на страну, однако некоторые издания предположили, что в действительности Карлсон намерен взять интервью у президента Владимира Путина.

Загадочное появление западного журналиста в российской столице и повышенный интерес к его персоне спровоцировали множество мемов. Их авторы шутили о том, что привело Карлсона в Москву, какие карьерные перспективы ждут его в Москве и как на его визит отреагирует Вашингтон.

«С Всероссийским днем Такера Карлсона»

«Бедный Такер просто приехал нормальный бургер во "Вкусно — и точка" заточить, а в телеге уже падучая», «Такер Карлсон прилетел в Москву, чтобы продлить социальную карту москвича», — иронизировали над визитом американского журналиста в Россию пользователи соцсети X.

Другие в шутку заверили: в действительности телеведущий отправился за океан, чтобы зарегистрироваться на «Госуслугах», а потом с помощью сервиса проголосовать за Дональда Трампа на президентских выборах в США

Чем подробнее СМИ освещали визит Карлсона, тем больше выдуманных приключений придумывали для него в сети. Пользователи шутили, что американский журналист в российской столице ухитрился попасть в шашлычную, куда не пускали граждан США, пообщался с блогером и переводчиком Дмитрием Гоблином Пучковым и даже поставил подпись за выдвижение Владимира Путина на выборы президента России. «Такера Карлсона приютила проводница поезда Москва — Адлер», — поиронизировали над похождениями Карлсона в России в Telegram.

Такер Карлсон стал первым за десять лет американцем, которого пустили в шашлычную «У Гаго». Граждан США не пускали в шашлычную с апреля 2014 года в ответ на антикрымские санкции. «Этот у них вроде нормальный, пускай поест», — прокомментировал свое решение владелец заведения

а вот мой яндекс кошелекTelegram-канал

А после того как телеканал ТНТ пригласил ведущего сняться в «Шоу Воли», в сети принялись придумывать карьерные перспективы для Карлсона. Так, сатирическое издание ИА «Панорама», публикующее выдуманные новости с отсылками к актуальным событиям, заявило, что Карлсону предложили стать ведущим шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Скриншот: @the_shimponavt

А вот американское правительство, по версии авторов мемов, на поездку своего гражданина ответило жестко. «Минюст США внес журналиста Такера Карлсона в список иноагентов», — такую судьбу ему в шутку спрогнозировали в сети

Журналисту также предрекли собственное политическое ток-шоу на канале «Россия 24», сотрудничество с «Союзмультфильмом» (а именно озвучивание Карлсона, живущего на крыше) и работу в КВН — в сети решили, что туда ведущего пригласит лично Александр Масляков. Совпадение фамилии телеведущего с именем культового героя мультфильма послужило отдельным поводом для мемов: например, в сети решили, что отъезд Карлсона из России наверняка опишут словами «он улетел, но обещал вернуться».

Надеюсь, Такер Карлсон живет в отеле на крыше, иначе зачем это все?

Принц Ойгенпользователь X

Кроме того, пользователи соцсетей поиронизировали и над тем, что поводом для публикаций в СМИ становились даже самые незначительные события, связанные с Карлсоном (например, в прессе сообщали, что журналист направился в сторону Администрации президента, а также что его команда загрузила полную машину съемочного оборудования). «С Всероссийским днем Такера Карлсона», — пошутили в Telegram.

Приезд Карлсона в Москву спровоцировал слухи об интервью с Путиным

О приезде Карлсона в российскую столицу стало известно в субботу, 3 февраля: в сети опубликовали фотографии журналиста, сделанные в Большом театре, и видео, снятое в московском отеле. Карлсон рассказал очевидцу, который встретил его в гостинице, что приехал в Россию, чтобы посмотреть на страну. «Я так много читал о ней (России — прим. «Ленты.ру»), но никогда не видел ее», — объяснил телеведущий.

Однако с первого дня, когда новость о визите Карлсона была опубликована в СМИ, появились предположения о том, что реальной целью визита журналиста стало интервью с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение выразили, в частности, коллега Карлсона Джексон Хинкл и американский политолог Джон Вароли. Агентство Bloomberg со ссылкой на источник также сообщило, что в Кремле обсуждают возможность интервью Путина американскому телеведущему.

Карлсон не раз брал интервью у крупных политиков и глав государств: он беседовал с экс-президентом США Дональдом Трампом, главой Аргентины Хавьером Милеем, премьер-министром Венгрии Виктор Орбаном. При этом журналист неоднократно обвинял американское правительство в том, что оно помешало ему взять интервью у Путина

Фото: Brynn Anderson / AP

Карлсон не подтвердил, но и не опроверг предположения о беседе с Путиным. На вопрос, планирует ли он поговорить с президентом России, телеведущий ответил: «Посмотрим».

По данным СМИ, Карлсон мог как минимум дважды побывать в Администрации президента России: его машину заметили на территории Администрации во вторник, 5 февраля, и в среду, 6 февраля. Свой визит Карлсон публично не комментировал.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в связи с приездом Карлсона сообщил, что в планах у Путина пока нет интервью зарубежным СМИ. Позднее, отвечая на вопрос о возможном интервью российского лидера Карлсону, официальный представитель Кремля заявил, что не будет комментировать передвижения американского журналиста.

Слухов об интервью Путина Карлсону было так много, что они спровоцировали фейки. В Telegram-каналах появились публикации, в которых утверждалось, что интервью с российским лидером уже опубликовано. Чтобы ознакомиться с ним, пользователю предлагалось вступить в закрытый Telegram-канал, где якобы уже обнародована беседа

Поездку телеведущего в Россию активно обсуждали и в США. Так, бывший член Палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер назвал Карлсона предателем из-за визита в Москву. Однако кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший счел, что журналист имеет полное право взять интервью у Путина. А предприниматель Илон Маск не поддержал идею запретить Карлсону въезд в США из-за визита в Россию.

Карлсон популярен у американских консерваторов

Такер Карлсон — телеведущий, журналист и политический обозреватель, широко известный своей консервативной риторикой. Он неоднократно публично поддерживал экс-президента США Дональда Трампа и осуждал политику американского лидера Джо Байдена. Кроме того, Карлсон знаменит своими резкими высказываниями на чувствительные для западного общества темы. К примеру, он открыто критиковал движение Black Lives Matter (BLM, «Жизни чернокожих важны»), выступал за ужесточение иммиграционной политики, резко шутил над представителями ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) и феминистками.

В связи с этим американские медиа демократического толка называли телеведущего расистом и сексистом, а также обвиняли его в популизме.

Такер Карлсон — фейковый популист и настоящий расист. Телегерой, который эксплуатировал худшие инстинкты американского правого общества

New York Magazineжурнал

Фото: Janos Kummer / Getty Images

Несмотря на скандальную известность у продемократической аудитории, Карлсон широко популярен у американцев с республиканской позицией.
В 2021 году журнал TIME назвал его «возможно, самым влиятельным консерватором в Америке». А за год до этого в американской прессе ходили слухи о том, что Карлсон выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах в США в 2024 году. Утверждалось, что телеведущий мог бы стать «новым лидером движения Дональда Трампа».

Карлсона считали самым популярным ведущим Fox News

Карлсон начал карьеру в журналистике с работы в печатных СМИ. В 1995 году он впервые выступил на телевидении. Он работал на каналах CNN, PBS, MSNBC, но наиболее прочную карьеру построил на Fox News.
С этим каналом телеведущий сотрудничал с 2009 по 2023 год, последние восемь лет вел авторскую программу Tucker Carlson Tonight, в которой комментировал актуальные общественно-политические события.

Шоу Tucker Carlson Tonight было самой рейтинговой новостной программой, выходящей на кабельном телевидении в прайм-тайм. Журналисты называли Карлсона главной звездой Fox News. Тем не менее в апреле канал внезапно уволил телеведущего, не назвав конкретных причин. По данным СМИ, решение компании стало неожиданностью для Карлсона — он узнал об этом за несколько часов до публикации пресс-релиза об увольнении.

Вероятными причинами увольнения в прессе сочли иск к Fox News от производителя машин для подсчета голосов Dominion Voting Systems, который уличил канал в клевете, а также иск бывшей коллеги Карлсона, которая обвинила ведущего в создании враждебной и дискриминационной рабочей среды. Среди других версий фигурировали проблемы Карлсона с субординацией и религиозные взгляды, которые не нравились основателю Fox Corporation Руперту Мердоку

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Впоследствии телеведущий сказал, что считает причиной увольнения конфликт Fox News с Dominion Voting Systems.

[Fox News] согласились снять меня и убрать мое шоу из эфира в качестве условия мирового соглашения с Dominion

Такер Карлсонжурналист, телеведущий

После ухода с Fox News журналист перезапустил свою программу в соцсети X. Ее выпуски набирают от нескольких до сотен тысяч миллионов просмотров.

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