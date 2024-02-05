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17:51, 5 февраля 2024Интернет и СМИ

Такера Карлсона пригласили на ТНТ

Американского журналиста Такера Карлсона пригласили на «Шоу Воли» на ТНТ
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Billy Bennight / The Photo Access / Globallookpress.com

Американского журналиста Такера Карлсона, ранее приехавшего в Москву, пригласили стать гостем на «Шоу Воли» на канале ТНТ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя канала.

«Мы пригласили Такера Карлсона прийти на "Шоу Воли" — единственное лейт-найт-шоу на российском ТВ. Такер Карлсон без преувеличения всемирно известный журналист, и мы будем рады приветствовать его в эфире в лучших традициях ТНТ», — рассказал представитель телеканала.

Ранее стало известно, что Карлсон взял интервью в Москве. С кем именно удалось побеседовать журналисту, не уточнялось.

О том, что Карлсон прибыл в Россию, сообщалось 4 февраля. По словам американского политолога Джона Вароли, журналист приехал в Москву с целью взять интервью у президента России Владимира Путина. В Кремле заявили, что в планах главы государства пока нет интервью с зарубежными СМИ. В то же время Карлсон не опроверг информацию о возможном интервью с российским лидером.

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      Олег Давыдов
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