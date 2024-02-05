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16:58, 5 февраля 2024Интернет и СМИ

В США заявили об обсуждении в Кремле интервью Путина Карлсону

Bloomberg: в Кремле обсуждают возможность интервью Путина журналисту Карлсону
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Caitlin O’Hara / Reuters

Возможность проведения интервью с президентом России Владимиром Путиным американским журналистом Такером Карлсоном обсуждается в Кремле. Об этом со ссылкой на источник заявило агентство Bloomberg, базирующееся в США.

«Интервью с Путиным обсуждается», — заявил агентству источник, знакомый с позицией Кремля.

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5 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в планах президента России Владимира Путина пока нет интервью зарубежным СМИ. Таким образом он ответил на вопрос о возможности проведения интервью российского лидера с Карлсоном, приехавшим в Москву.

Ранее Карлсон не опроверг возможное интервью с президентом Владимиром Путиным. «Посмотрим», — ответил ведущий на вопрос о том, действительно ли он приехал в Москву с целью взять интервью у российского лидера.

О том, что американского журналиста заметили в Москве, сообщалось в воскресенье, 4 февраля. В неофициальном Telegram-канале Большого театра тогда же появилось фото Карлсона. О его визите в российскую столицу также сообщил журналист Джексон Хинкл.

Американский политолог Джон Вароли счел, что Карлсон приехал в Москву для интервью с Путиным. Он также предположил, что в случае, если Карлсон не сможет побеседовать с главой государства, он возьмет интервью у кого-то, кто занимает высокий пост в российском правительстве.

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      Олег Давыдов
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