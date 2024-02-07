Роднина оценила призыв Родченкова навсегда лишить Россию флага и гимна на ОИ
Роднина назвала Родченкова придурком за призыв лишить Россию флага и гимна на ОИ
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина оценила призыв информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова навсегда лишить Россию флага и гимна на Олимпийски играх. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».
Экс-спортсменка назвала Родченкова придурком. «Лучше вспоминать Олимпиаду и наши большие достижения», — отметила она.
Родченков высказался ранее в среду, 7 февраля. Он также призвал Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировать российских спортсменов как минимум на десять лет.
Роднина ранее высказалась о статусе дисквалифицированной за допинг фигуристки Камилы Валиевой. Она отказалась считать ее олимпийской чемпионкой.
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