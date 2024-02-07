Роднина оценила призыв Родченкова навсегда лишить Россию флага и гимна на ОИ

Роднина назвала Родченкова придурком за призыв лишить Россию флага и гимна на ОИ

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина оценила призыв информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова навсегда лишить Россию флага и гимна на Олимпийски играх. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Экс-спортсменка назвала Родченкова придурком. «Лучше вспоминать Олимпиаду и наши большие достижения», — отметила она.

Родченков высказался ранее в среду, 7 февраля. Он также призвал Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировать российских спортсменов как минимум на десять лет.

Роднина ранее высказалась о статусе дисквалифицированной за допинг фигуристки Камилы Валиевой. Она отказалась считать ее олимпийской чемпионкой.