Роднина высказалась о статусе олимпийской чемпионки Валиевой

Роднина отказалась считать дисквалифицированную Валиеву олимпийской чемпионкой

Трехкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о статусе олимпийской чемпионки дисквалифицированной за допинг фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова приводит Sport24.

Роднина отказалась считать Валиеву олимпийской чемпионкой. «Если только в сердцах ее болельщиков», — отметила она.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Спортсменка была лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине в составе сборной России. Кроме того, она осталась без титула чемпионки России и Европы.

Допинг-скандал вокруг Валиевой развернулся на Олимпийских играх-2022. В пробе фигуристки от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.