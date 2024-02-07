Стало известно об игнорировании Парижем запросов о наемниках на Украине

Посол Мешков: Париж игнорирует российские запросы о наемниках на Украине

Париж игнорирует российские запросы о наемниках на Украине, об этом РИА Новости заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

По его словам, украинское посольство открыто вербует граждан Франции, хотя наемничество запрещено законами страны.

Мешков рассказал, что дважды обращался к французским властям с соответствующими запросами. «В последнее время наши французские коллеги не очень задумываются о дипломатии, и зачастую мы никаких ответов не получаем», — рассказал Мешков.

Активные разговоры о французских наемниках начались в середине января. Тогда российской Минобороны заявило, что в результате ракетного удара по Харькову уничтожено большое число иностранцев, по большей части французов.