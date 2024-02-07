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08:50, 7 февраля 2024Наука и техника

В четыре раза превосходит американскую Barrett. Новейшие российские винтовки МЦ-572 опробуют в зоне спецоперации

В зоне СВО опробуют винтовку МЦ-572, «убийцу» американской Barrett

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Новейшие российские винтовки МЦ-572, которые называют «убийцей» американской снайперской винтовки Barrett, в ближайшее время поступят в зону проведения специальной военной операции (СВО), об этом сообщили в компании-разработчике, холдинге «Высокоточные комплексы», который входит в «Ростех».

В настоящий момент снайперская винтовка проходит испытания, проверяется ее работоспособность в различных условиях эксплуатации. В ходе проведения испытаний было принято решение о незначительной корректировке конструкции с целью улучшения ее эргономики. В ближайшем будущем планируется войсковая эксплуатация МЦ-572 в зоне проведения СВО

холдинг «Высокоточные комплексы»

Разработчик напомнил, что в 2023 году был опробован макетный образец 12,7х108 миллиметров крупнокалиберной самозарядной снайперской винтовки. Испытания показали положительный результат.

Винтовка, согласно западной классификации, называется антиматериальной, поскольку за счет своего калибра и огневой мощи может поражать легкобронированную технику противника, сооружения и другие материальные цели.

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Российская винтовка превзошла по точности американскую в четыре раза

Российская винтовка МЦ-572 на сравнительных испытаниях превзошла американскую Barrett по точности в четыре раза, рассказал представитель компании-разработчика «Высокоточные комплексы» Виталий Булгаков.

По его словам, на сравнительных испытаниях из Barrett удалось 5 выстрелов уложить в круг 6 сантиметров, из российской разработки разброс попадания составил 1,5 сантиметра.

Винтовка самозарядная, но позволяет достигать высокой точности: группа из пяти выстрелов — 1,5 сантиметра со 100 метров. Американская винтовка Barrett показала на испытаниях среднюю группу попадания в шесть сантиметров. То есть мы в разы превзошли американцев

Виталий Булгаковпредставитель холдинга «Высокоточные комплексы»

Булгаков уточнил, что с учетом калибра 12,7 «это означает, что пуля влетала в одну дыру, одна за другой».

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Новую винтовку презентовали на форуме «Армия-2023»

Снайперскую винтовку МЦ-572 «Астарта» калибра 12,7 миллиметра представили в августе 2023 года на военно-техническом форуме «Армия-2023» в Подмосковье.

Как отметил представитель холдинга «Высокоточные комплексы» Виталий Булгаков, «Астарта» отвечает всем требованиям по эргономике, а по тактико-техническим характеристикам превосходит снайперскую винтовку ОСВ-96 того же калибра.

В ходе наших предварительных работ, стрельб в первую очередь, различные элементы могут показать свою надобность или ненадобность. И мы будем что-то менять

Виталий Булгаковпредставитель холдинга «Высокоточные комплексы»

В августе прошлого года Булгаков заявлял, что серийное производство МЦ-572 может начаться через четыре месяца.

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      Марина Совина
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