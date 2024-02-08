Четыре кандидата будут бороться за пост президента России. Что о них известно?

Памфилова: в бюллетене на выборах президента России будет четыре кандидата

За пост президента России на грядущих выборах поборются четыре кандидата. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

8 февраля федеральный орган провел очередное заседание, посвященное организации выборов. «Сегодня у нас заканчивается определенный цикл, поскольку по итогу нашего сегодняшнего заседания у нас уже полная ясность о том, что в избирательном бюллетене будет четыре кандидата», — сказала Памфилова по его итогам.

Двое из кандидатов уже принимали участие в президентских выборах, а двое будут делать это впервые.

Владислав Даванков, «Новые люди»

Члену партии «Новые люди», вице-спикеру Госдумы Владиславу Даванкову, как и другим кандидатам от представленных в нижней палате парламента партий, не пришлось собирать подписи в свою поддержку. Решение о его регистрации ЦИК принял единогласно 5 января.

До того как прийти в политику, Даванков занимался предпринимательством. В 2013 году он занял пост вице-президента компании Faberlic, основанной предпринимателем и политиком Алексеем Нечаевым. В 2020 году Даванков участвовал в формировании партии «Новые люди», впоследствии получив фракцию в Госдуме.

В 2023 году Даванков принял участие в выборах мэра Москвы, заняв четвертое место с результатом в 5,34 процента голосов.

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Владимир Путин, самовыдвиженец

22 января в ЦИК передали 95 коробок с подписями в поддержку Владимира Путина. Как заявил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, его выдвижение поддержали более 3,5 миллиона человек.

Нынешний президентский срок является для Путина четвертым. Впервые он был избран главой государства 26 марта 2000 года, а затем переизбирался в 2004, 2012 и 2018 годах. Право выставлять свою кандидатуру на выборах в 2024-м Путин получил после принятия поправок к Конституции.

Политическую карьеру Путин начал с работы в мэрии Ленинграда в начале 1990-х, последствии заняв пост первого заместителя главы правительства Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. В 1999 году он возглавил правительство России, а уже 31 декабря первый президент России Борис Ельцин, объявивший об отставке, назвал его исполняющим обязанности главы государства.

Фото: Артем Геодакян / РИА Новости

Леонид Слуцкий, ЛДПР

В качестве кандидата в президенты лидера ЛДПР Леонида Слуцкого выдвинули в декабре 2023 года, документы на регистрацию поступили в ЦИК 1 декабря. Его участие в выборах комиссия одобрила единогласно.

Слуцкий впервые был избран в Госдуму в 2003 году, после чего переизбирался в 2007, 2011, 2016 и 2021 годах. С 2016 года он возглавил комитет нижней палаты парламента по международным делам. В мае 2022 года политик заменил на посту главы ЛДПР Владимира Жириновского, став новым председателем партии. После начала спецоперации Слуцкий входил в переговорную группу России с Украиной.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Николай Харитонов, КПРФ

Депутат от КПРФ Госдумы Николай Харитонов примет участие в президентских выборах во второй раз. Его кандидатуру предложил глава партии Геннадий Зюганов. ЦИК зарегистрировал его 9 января.

В 1990-х Харитонов входил в Аграрную партию России (АПР), а в КПРФ вступил в 2007 году. В Госдуме политик возглавляет парламентский комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики. В марте 2004 года он уже составлял конкуренцию Путину на президентских выборах, заняв второе место с результатом 13,69 процента голосов.

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ЦИК отказал в регистрации четырем кандидатам в президенты

По итогам заседания избирательной комиссии, прошедшего 8 февраля, в регистрации в качестве кандидатов на выборы отказали лидеру партии «Коммунисты России» Сергею Малинковичу, кандидату от партии «Гражданская инициатива» Борису Надеждину, блогеру Раде Русских и экоактивисту Анатолию Баташеву.

Как стало известно, в подписных листах в поддержку Надеждина и Малинковича количество брака превышает допустимый порог в пять процентов. Кроме того, в их документах, по заявлению представителей ЦИК, обнаружили мертвые души. Русских и Баташев не смогли собрать необходимое для регистрации количество подписей.

Первые в истории России трехдневные выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Граждане страны смогут отдать свой голос как традиционным способом, так и дистанционно. Онлайн-голосование доступно жителям 29 субъектов, включая Москву.