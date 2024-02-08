Израиль на «Евровидении» представит экс-солистка группы Григория Лепса

Финалистка российского шоу «Голос. Дети» представит на «Евровидении» Израиль

Израиль на музыкальном конкурсе «Евровидение» в этом году будет представлять 20-летняя финалистка российского шоу «Голос. Дети» Эден Голан. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что артистка была участницей пятого сезона проекта, входила в команду певицы Пелагеи и дошла до финала. Помимо этого, Голан являлась солисткой группы COSMOS Girls, продюсированием которой занимался российский артист Григорий Лепс. Известно, что еще одной участницей коллектива была дочь музыканта — Ева Лепс.

В январе почти полторы тысячи деятелей музыкального бизнеса из Финляндии потребовали исключить Израиль из «Евровидения», обвинив государство в военных преступлениях в секторе Газа. Авторы петиции также раскритиковали вещательную компанию Yle за двойные стандарты, так как ее представители были одними из первых, кто после начала специальной военной операции на Украине призвал отстранить от участия в международном песенном конкурсе Россию.

Также в январе сообщалось, что Румыния отказалась участвовать в «Евровидении». Совет директоров телекомпании объяснил решение финансовыми трудностями, из-за которых у страны нет возможности представить Румынию на должном уровне, который позволял бы ей бороться за победу с другими конкурсантами.