Турция частично возобновила прием платежей из России

ТПП сообщила о возобновлении расчетов с Турцией по товарам «зеленого списка»

Платежи из России в Турцию постепенно начинают проходить, но местные банки готовы работать только с ограниченной категорией товаров из так называемого «зеленого списка». Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор российско-турецкого делового совета при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ Алексей Егармин.

По его словам, в список входят сельхозпродукция, товары фарминдустрии, текстиль, а также платежи по туризму, медицине и образованию. Перечень расширяют, но за счет гуманитарно-потребительских позиций их выбор проводит Анкара. Вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев подтвердил разрешенный перечень платежей, добавив, что по остальным позициям транзакции затруднены.

В свою очередь, генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин объяснил, что операции идут по жизненно важным товарам и в основном через платежных агентов, которые не имеют связей с Россией.

Тем не менее глава банковской практики «Яков и Партнеры» Илья Иванинский считает происходящее позитивным сигналом. Он напоминает, что платежи можно отправлять через несколько третьих стран и тогда отследить их будет довольно сложно.

Турецкие банки почти полностью прекратили обслуживать расчеты с Россией в начале года из-за угрозы США в отношении структур, способствующих обходу санкций. В том числе речь шла о поставках запрещенных к экспорту товаров западного производства, платежи за которые в Вашингтоне могут посчитать нарушением.

Участники рынка указывали, что финансовые организации отказывались принимать транзакции в долларах, лирах и рублях. Министерство торговли Турции заявляло о желании решить проблему, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва и Анкара находятся в активном диалоге.

Похожая проблема начала проявляться и в отношениях с Китаем. Один из самых удобных китайских банков для оплаты импорта в Россию, Chouzhou Commercial Bank, прекратил обслуживать платежи в любых валютах и любой платежной системе для российских и белорусских структур.