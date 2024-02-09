У российских борцов возникли сложности с въездом на чемпионат Европы

У российских борцов возникли сложности с оформлением виз на чемпионат Европы

У спортсменов сборных России по греко-римской, женской и вольной борьбе возникли проблемы с оформлением виз для въезда в Бухарест (Румыния), где пройдет чемпионат Европы. Об этом РИА Новости сообщили в Федерации спортивной борьбы России.

В Федерации заявили, что не все борцы успевают получить загранпаспорт перед вылетом на турнир. Отмечается, что документы атлетов находятся в визовом центре. Ожидается, что спортсмены получат визы в начале недели.

Чемпионат Европы пройдет в Бухаресте с 12 по 18 февраля. Российские спортсмены выступят на турнире в нейтральном статусе.

4 апреля 2023 года исполком Объединенного мира борьбы принял решение допустить российских спортсменов к участию в международных турнирах. Отмечалось, что атлетов допустят до соревнований при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета.