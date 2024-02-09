В ФИФА высказались о внедрении синих карточек в футболе

В ФИФА назвали преждевременными разговоры о внедрении в футболе синих карточек

Международная федерация футбола (ФИФА) сделала заявление о появившейся информации о скором внедрении синих карточек. Оно опубликовано в аккаунте организации в соцсети X.

Разговоры о скорых изменениях в правилах в ФИФА назвали преждевременными. «Любые эксперименты должны быть ограничены тестированием на более низких уровнях. Это позиция, которую ФИФА намерена подтвердить при обсуждении данного пункта повестки дня на годовом собрании IFAB 2 марта», — говорится в заявлении.

Ранее возможное внедрение синих карточек оценил российский арбитр Алексей Николаев. Он выступил против нововведения.

О введении синей карточки ранее сообщил The Telegraph. Ее планируется показывать за преднамеренные фолы, которые являются более явными, чем те, за которые карают желтой. Новые санкции также предусмотрены за проявление несогласия с официальными лицами матча.

