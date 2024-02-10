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00:40, 10 февраля 2024Спорт

В Федерации борьбы заявили о подлой стратегии Европы по отношению к россиянам

Мамиашвили заявил о подлой стратегии по отношению к россиянам из-за невыдачи виз

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал проблемы спортсменов с оформлением виз для въезда в Бухарест (Румыния), где пройдет чемпионат Европы. Его слова приводит ТАСС.

Мамиашвили заявил о подлой стратегии Европы по отношению к россиянам. По его мнению, стоит задача изолировать отечественных спортсменов.

Ранее в Федерации спортивной борьбы России заявили, что не все борцы успевают получить загранпаспорт перед вылетом на турнир. Отмечается, что документы атлетов находятся в визовом центре. Ожидается, что спортсмены получат визы в начале недели.

Чемпионат Европы пройдет в Бухаресте с 12 по 18 февраля. Российские спортсмены выступят на турнире в нейтральном статусе.

4 апреля 2023 года исполком Объединенного мира борьбы принял решение допустить российских спортсменов к участию в международных турнирах. Отмечалось, что атлетов допустят до соревнований при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета.

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      Анастасия Борисова
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