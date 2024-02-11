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22:00, 11 февраля 2024Спорт

Раскрыт секрет упражнения «мертвый жук»

Эксперт Киселев заявил, что упражнение «мертвый жук» укрепляет позвоночник

Фото: MDV Edwards / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-эксперт Сергей Киселев раскрыл секрет упражнения «мертвый жук». Его слова приводят «Правила жизни».

Киселев заявил, что упражнение помогает укреплять позвоночник. По его мнению, «мертвый жук» сохраняет его подвижность и гибкость, а также помогает овладеть правильным навыком для стабилизации при упражнениях и подъемах тяжестей.

Для выполнения «мертвого жука» нужно лечь на спине, согнув ноги на 90 градусов. На выдохе, сохраняя напряжение мышц живота, необходимо выпрямить противоположную руку и ногу, сохраняя неподвижным поясничный отдел позвоночника. На вдохе нужно вернуться в исходное положение и выполнить упражнение другой рукой и ногой.

В декабре 2023 года фитнес-тренер Татьяна Марченко посоветовала упражнение с гантелями для укрепления спины. Специалист предложила делать тягу гантели в наклоне одной рукой с опорой.

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      Анастасия Борисова
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