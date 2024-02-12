Клубу КХЛ отказали в удовлетворении апелляции на четыре технических поражения

Палата ФХР и КХЛ не удовлетворила апелляцию «Сибири» на 4 технических поражения

Совместная дисциплинарная палата Федерации хоккея России (ФХР) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вынесла решение по делу «Сибири». Об этом сообщается на сайте лиги.

ФХР и КХЛ отказали новосибирской «Сибири» в удовлетворении апелляции на четыре технических поражения.

«Сибири» присудили четыре технических поражения за нарушение лимита на легионеров 17 января. В КХЛ заявили, что во встречах с омским «Авангардом», «Барысом» из Астаны (дважды) и екатеринбургским «Автомобилистом» выступали четыре иностранца Энди Андреофф, Тэйлор Бек, Федор Гордеев и Тревор Мерфи.

Новый лимит был введен в КХЛ с нынешнего сезона. В заявке команды на матч может быть максимум три легионера.