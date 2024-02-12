На Украине женщины провели митинг за мобилизацию уклонистов

В Виннице жены военных провели митинг с требованием мобилизации уклонистов

На Украине в городе Винница жены военных провели митинг за мобилизацию уклонистов. Об этом сообщает Telegram-канал «Цибуля».

Женщины несли в руках плакаты с надписями: «Почему уже второй год воюют одни и те же», «Демобилизация после 18 месяцев на фронте», «Почему уклонист имеет право на спокойную жизнь, а мой муж нет».

Ранее митинг с требованием провести демобилизацию в Вооруженных силах Украины состоялся в Киеве. На площади Независимости в центре города собрались несколько десятков человек с плакатами и флагами государства.

По словам советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, численность украинской армии достигает 1 миллиона человек, при этом в боевых действиях участвуют только 200-300 тысяч солдат ВСУ.