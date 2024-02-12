Россия и Турция не продвинулись в поисках решения проблемы платежей

РИА Новости: Россия и Турция обсуждали замену SWIFT и не пока не договорились

Для решения проблемы платежей российских компаний в адрес турецких получателей Москва и Анкара обсуждают замену SWIFT, но пока не договорились, какой-либо конкретики в переговорах не появилось. Об этом со ссылкой на анонимный источник в банковском секторе Турции пишет РИА Новости.

Продвинуться в поисках решения проблемы страны пытаются с начала января. Трудности связаны с ужесточением санкций США. В конце года президент Джо Байден разрешил Минфину вводить санкции против иностранных банков, которые способствуют обходу ограничений введенных в отношении России. В том числе новые меры распространяются на поставки по параллельному импорту товаров западных компаний, запрещенных ко ввозу в страну.

В конце прошлой недели участники рынка указывали, что частично поставки грузов возобновились, но речь идет исключительно о так называемом зеленом списке, то есть сельхозпродукции, товарах фарминдустрии, текстиле