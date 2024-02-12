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15:22, 12 февраля 2024Путешествия

Несколько сотен грузовиков скопилось на границе России и Грузии

Вице-премьер Северной Осетии: 914 грузовиков скопилось на границе РФ и Грузии

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев рассказал, что на границе России и Грузии в настоящий момент скопилось несколько сотен грузовиков. Его слова передает «Интерфакс».

Уточняется, что большая часть из 914 большегрузов находится на спецпарковках. Таможенные и пограничные службы работают в обычном режиме, заверил Томаев. По его словам, за неделю с 5 по 11 февраля сухопутную границу между РФ и Грузией пересекли более 12 тысяч автомобилей и свыше 26 тысяч человек.

В конце декабря 2023 года россиянка, застрявшая в пробке на контрольно-пропуском пункте на границе России и Грузии, описала обстановку фразой «живыми бы выбраться». По словам очевидицы, тогда КПП Верхний Ларс закрывали из-за непогоды.

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      Зарина Дзагоева
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