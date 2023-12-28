Пробку на границе России и Грузии описали фразой «живыми бы выбраться»

Застрявшая на Верхнем Ларсе россиянка описала затор фразой «живыми бы выбраться»

Россиянка по имени Ирина, застрявшая в пробке на контрольно-пропуском пункте на границе России и Грузии, описала обстановку фразой «живыми бы выбраться». О происходящем она рассказала «Ленте.ру».

«Мы стоим, почти не двигаемся. Из 5 километров от таможни России до таможни Грузии проехали с 00:00 до 10:30 около 3 километров, такая скорость. С 00:30 мы едем эти 5 километров и еще не доехали. Из Владикавказа мы выехали в 13:47, в пробку встали в 15:00 и до сих пор стоим. Пробка в сторону Грузии. В Россию проезжают чуть лучше. По словам людей, там 12 пунктов, в Грузии — 2. Стоят и грузины, и армяне, все», — сообщила Ирина.

По словам очевидицы, КПП Верхний Ларс закрыли из-за непогоды и должны открыть, когда расчистят дорогу.

«Ужас. Мы еще с детьми — 5 лет и 2,7 года. Метель. Брошенные машины кругом. Бензин на исходе, как и вода. Туалета нет, открытое пространство. Сходили в машине в пакет, он лопнул, и разлилось, химчистку будем делать. В общем, это худшее путешествие в моей жизни. Живыми бы выбраться. Это же горы, страшно, лавины и все остальное», — поделилась россиянка.

Пробка на Верхнем Ларсе Ирина предоставила «Ленте.ру»

Ранее очевидцы описали пробки на Верхнем Ларсе фразой «такого не было даже в мобилизацию». Они рассказали, что заторы начинаются за несколько километров до погранперехода, у некоторых автомобилистов на прохождение границы уходит около 13 часов.

26 декабря сообщалось, что единственный КПП на границе России и Грузии — Верхний Ларс — был закрыт в течение трех дней для всех видов транспорта из-за продолжающихся снегопадов. Отмечалось, что на тот момент у границы уже скопились тысячи автомобилей.

