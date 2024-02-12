Рост поставок российского СПГ в страну НАТО объяснили

Аналитик Юшков объяснил рост поставок СПГ из России во Францию «новым балансом»

Франция могла увеличить закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) в 2023 году в связи с сокращением общего европейского потребления ресурса и возникновением некого нового баланса, полагает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее в МИД РФ сообщили, что поставки российского СПГ во Францию в течение девяти месяцев 2023 года увеличились в годовом выражении почти вполовину — на 41 процент. Кроме того, в ведомстве заявили, что по итогам 2022 года Россия стала вторым после США поставщиком природного газа во Францию за счет импорта российского СПГ.

Юшков сообщил, что Франция всегда была крупным покупателем российского СПГ. Он также отметил, что подавляющее большинство поступающих в страну объемов (порядка 95-99 процентов) — продукция проекта «Ямал СПГ».

«Хоть TotalEnergies постоянно и говорит о том, что она списала долю в проекте, что она от него отмежевалась и никакого отношения не имеет, мы все равно понимаем, что определенная координация есть», — объяснил аналитик.

Во-вторых, стоит учитывать, что далеко не все поставляемые во Францию объемы потребляются внутри страны, обратил внимание он. По его словам, как правило, СПГ перегружается танкерами ледового класса в порту Дюнкерка, после чего часть регазифицируется и дальше уже в газообразном состоянии поступает по газопроводам в соседние страны, то есть вглубь Европы, и в том числе в Азию через Суэцкий канал. При этом в статистике это отмечается как поставка во Францию.

Видимо, там есть еще долгосрочный контракт на перевалку СПГ Игорь Юшков аналитик

Увеличение поставок российского СПГ во Францию в 2023 году аналитик связал с ослаблением конкуренции за объемы. Он рассказал, что в 2022 году почти все объемы с «Ямала СПГ» тоже шли в Европу. Однако предположил, что большую часть отгружали Бельгии и Великобритании, а также Испании и Португалии, так как там были высокие цены.

«Франция, может быть, не всегда готова была конкурировать по цене. У нее все-таки атомная энергетика есть, ей не так нужен газ, как другим соседям. Германия же сократила закупки российского трубопроводного газа, но нарастила импорт из Бельгии или из Нидерландов. Просто Бельгия и Нидерланды принимают СПГ, и дальше уже в газообразном состоянии качают в Германию. Этим странам очень нужен был газ в 2022 году. В 2023 году сократилось общее европейское потребление, то есть возник некий новый баланс, а если нет ажиотажа со стороны Испании, например, то газ просто вернулся к нормальному состоянию, и больше стали перегрузки происходить во Франции. Наверное, такая причина», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что по итогам 2023 года Россия вошла в топ-3 лидеров среди иностранных поставщиков сжиженного природного газа в другую страну НАТО — Испанию. В частности, Москва отправила испанским покупателям в общей сложности эквивалент 72 690 гигаватт-часов этого вида топлива. По этому показателю Россия уступила лишь Алжиру и США.